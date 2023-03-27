Авророва Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авророва Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вигилянская (Авророва) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Авроров Иван Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авроров Иван Осипович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Авроров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Авроров Иван Осипович

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Авроров Николай Иванович

Отец ребёнка: Авроров Иван Осипович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Авроров Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Авроров Иван Осипович

Рождение ребёнка
11.12.1883

Дочь: (Авророва) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Авроров Иван Осипович

Смерть
Неизвестно

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