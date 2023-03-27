Авророва Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вигилянская (Авророва) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Авроров Иван Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Авроров Иван Осипович
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Авроров Иван Осипович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Авроров Иван Осипович
Рождение ребёнка
11.12.1883
Дочь: (Авророва) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Авроров Иван Осипович
Смерть
Неизвестно