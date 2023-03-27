Тихонравова (Авророва) Вера Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
02.?.1872
Рождение ребёнка
1876
Сын: Тихонравов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Тихонравов Василий Алексеевич
с.Бор Ниж.Новгородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Тихонравов Василий Алексеевич
Смерть
После 1912