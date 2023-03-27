Тихонравова (Авророва) Вера Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонравова (Авророва) Вера Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Авроров Осип Алексеевич

Мать: Авророва Агриппина Максимовна

Бракосочетание
02.?.1872

Муж: Тихонравов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Тихонравов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Тихонравов Василий Алексеевич

с.Бор Ниж.Новгородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Тихонравов Василий Алексеевич

Смерть
После 1912
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