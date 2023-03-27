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Тихонравов Михаил Васильевич

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Место рождения

с.Бор Ниж.Новгородской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1855 г.р.

Жена

1884 г.р.

Дети

1906 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Тихонравов Василий Алексеевич

Мать: Тихонравова Вера Осиповна

с.Бор Ниж.Новгородской губ.
Бракосочетание
03.05.1898

Жена: Тихонравова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Тихонравов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Тихонравова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Тихонравов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Тихонравова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонравова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонравова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонравова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонравова Клавдия Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
с. Суромна
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
с. Брутово
Учитель
Смерть
1928
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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