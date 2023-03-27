Тихонравов Михаил Васильевич
Место рожденияс.Бор Ниж.Новгородской губ.
Дата рождения1876
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
с.Бор Ниж.Новгородской губ.
Бракосочетание
03.05.1898
Рождение ребёнка
1906
Сын: Тихонравов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Тихонравова Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тихонравов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Тихонравова Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
с. Суромна
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
с. Брутово
Учитель
Смерть
1928
Владимир, город Владимир, Владимирская область