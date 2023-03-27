Тихонравова (Лаврова) Клавдия Александровна
Место рожденияс.Липовицы Муромского уезда Владимир. губ.
Дата рождения1884
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Лавров Александр Семёнович
Мать: не указана
с.Липовицы Муромского уезда Владимир. губ.
Бракосочетание
03.05.1898
Рождение ребёнка
1906
Сын: Тихонравов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Тихонравов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
с. Суромна
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
с. Брутово
Учитель
Смерть
1945
г.Уфа
Причина смерти: Болезнь