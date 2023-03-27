Тихонравова (Лаврова) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонравова (Лаврова) Клавдия Александровна

Место рождения

с.Липовицы Муромского уезда Владимир. губ.

Дата рождения

1884

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

1906 г.р.
1908 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Лавров Александр Семёнович

Мать: не указана

с.Липовицы Муромского уезда Владимир. губ.
Бракосочетание
03.05.1898

Муж: Тихонравов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Тихонравов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Тихонравов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонравов Михаил Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
с. Суромна
Учитель
Работа или профессия
Неизвестно
с. Брутово
Учитель
Смерть
1945
г.Уфа
Причина смерти: Болезнь
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