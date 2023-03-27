Лавров Александр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Лавров Семён Иванович
Мать: Лаврова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Тихонравова Клавдия Александровна
с.Липовицы Муромского уезда Владимир. губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров Симеон Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров Сергей Александрович
Смерть
После 1911