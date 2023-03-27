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Лавров Александр Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Лавров Семён Иванович

Мать: Лаврова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Тихонравова Клавдия Александровна

Мать ребёнка: не указана

с.Липовицы Муромского уезда Владимир. губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Симеон Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1911
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