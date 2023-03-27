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Тихонравов Василий Алексеевич

Место рождения

Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Тихонравов Алексей Семёнович

Мать: ?

Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
02.?.1872

Жена: Тихонравова Вера Осиповна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Тихонравов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Тихонравова Вера Осиповна

с.Бор Ниж.Новгородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Тихонравова Вера Осиповна

Смерть
Неизвестно
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