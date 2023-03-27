Тихонравов Василий Алексеевич
Место рожденияПафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Тихонравов Алексей Семёнович
Мать: ?
Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
02.?.1872
Рождение ребёнка
1876
Сын: Тихонравов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Тихонравова Вера Осиповна
с.Бор Ниж.Новгородской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Тихонравова Вера Осиповна
Смерть
Неизвестно