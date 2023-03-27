Тихонравов Алексей Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонравов Алексей Семёнович

Тихонравов Алексей Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Тихонравов Семён Захарович

Мать: Тихонравова Мария Денисовна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тихонравов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тихонравов Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1858

Сын: Тихонравов Поликарп Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Милино, Вершиловский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1858

Сын: Тихонравов Павел (Поликарп) Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Работа или профессия
До 1858
Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Священик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Милино, Вершиловский, Нижегородская область, Россия
Священик, настоятель Покровской церкви с.Милино
Смерть
Неизвестно
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