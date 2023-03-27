Тихонравов Алексей Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: ?
Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тихонравов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тихонравов Стефан Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тихонравов Поликарп Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Милино, Вершиловский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тихонравов Павел (Поликарп) Алексеевич
Мать ребёнка: ?
Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Работа или профессия
До 1858
Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Священик
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Милино, Вершиловский, Нижегородская область, Россия
Священик, настоятель Покровской церкви с.Милино
Смерть
Неизвестно