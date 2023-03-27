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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонравов Алексей Семёнович

Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонравов Алексей Семёнович

Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тихонравов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонравов Алексей Семёнович

Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1848

Сын: Тихонравов Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонравов Алексей Семёнович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Тихонравов Поликарп Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонравов Алексей Семёнович

Милино, Вершиловский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1858

Сын: Тихонравов Павел (Поликарп) Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонравов Алексей Семёнович

Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонравов Алексей Семёнович

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