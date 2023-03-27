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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Тихонравов Алексей Семёнович
Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Тихонравов Алексей Семёнович
Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тихонравов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Тихонравов Алексей Семёнович
Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тихонравов Стефан Алексеевич
Отец ребёнка: Тихонравов Алексей Семёнович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тихонравов Поликарп Алексеевич
Отец ребёнка: Тихонравов Алексей Семёнович
Милино, Вершиловский, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
1858
Сын: Тихонравов Павел (Поликарп) Алексеевич
Отец ребёнка: Тихонравов Алексей Семёнович
Пафнутово, Пафнутовский, Нижегородская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно