Сергиевская (Авророва) Параскева Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиевская (Авророва) Параскева Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Авроров Осип Алексеевич

Мать: Авророва Агриппина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергиевский Василий Емельянович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Сергиевская) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Сергиевский Василий Емельянович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Сергиевская) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сергиевский Василий Емельянович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Сергиевский Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Сергиевский Василий Емельянович

Смерть
Неизвестно

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