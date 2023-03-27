Сергиевская (Авророва) Параскева Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Сергиевская) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Сергиевский Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Сергиевская) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Сергиевский Василий Емельянович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сергиевский Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Сергиевский Василий Емельянович
Смерть
Неизвестно