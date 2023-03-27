Авророва Агриппина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авророва Агриппина Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Осиповна

Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Александра Осиповна

Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Авроров Иван Осипович

Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Авроров Пётр Осипович

Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Авроров Василий Осипович

Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Авроров Яков Осипович

Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Сергиевская Параскева Осиповна

Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Тихонравова Вера Осиповна

Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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