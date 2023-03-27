Авророва Агриппина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Осиповна
Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Александра Осиповна
Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Сергиевская Параскева Осиповна
Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Тихонравова Вера Осиповна
Отец ребёнка: Авроров Осип Алексеевич
Смерть
Неизвестно