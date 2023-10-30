Солодовников Егор Аврамович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Солодовников Аггей Егорович
Мать ребёнка: Солодовникова Федосья Филиповна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Солодовникова Елена Егоровна
Мать ребёнка: Солодовникова Федосья Филиповна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Солодовникова Анна Егоровна
Мать ребёнка: Солодовникова Федосья Филиповна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Солодовникова Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Солодовникова Федосья Филиповна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Солодовников Семен Егорович
Мать ребёнка: Солодовникова Федосья Филиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,
Путешествие
С 1760 по 1782
Бежал, на 1795 год не вернулся
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Смерть
Неизвестно