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Солодовников Егор Аврамович

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Солодовников Аврам Емельянович

Мать: Солодовникова Марфа Андреевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Солодовников Аггей Егорович

Мать ребёнка: Солодовникова Федосья Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Солодовникова Елена Егоровна

Мать ребёнка: Солодовникова Федосья Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Солодовникова Анна Егоровна

Мать ребёнка: Солодовникова Федосья Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Солодовникова Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Солодовникова Федосья Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Солодовников Семен Егорович

Мать ребёнка: Солодовникова Федосья Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,
Путешествие
С 1760 по 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бежал, на 1795 год не вернулся
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Федосья Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Смерть
Неизвестно
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