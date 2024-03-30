Солодовникова (Казанцева) Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Рождение ребёнка
1724
Сын: Солодовников Степан Аврамович
Отец ребёнка: Солодовников Аврам Емельянович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Солодовников Егор Аврамович
Отец ребёнка: Солодовников Аврам Емельянович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Солодовников Никифор Аврамович
Отец ребёнка: Солодовников Аврам Емельянович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Смерть
Неизвестно