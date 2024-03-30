Солодовникова (Казанцева) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова (Казанцева) Марфа Андреевна

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Аврам Емельянович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Рождение ребёнка
1724

Сын: Солодовников Степан Аврамович

Отец ребёнка: Солодовников Аврам Емельянович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Солодовников Егор Аврамович

Отец ребёнка: Солодовников Аврам Емельянович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Солодовников Никифор Аврамович

Отец ребёнка: Солодовников Аврам Емельянович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Смерть
Неизвестно

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