Солодовников Степан Аврамович
Место рождения
Дата рожденияДо 1729
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1729
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Солодовников Григорий Степанович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Солодовникова Федора Степановна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Солодовникова Парасковья Степановна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Солодовников Степан Степанович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Путешествие
Около 1753
Побег
Смерть
Неизвестно