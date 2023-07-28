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Солодовников Степан Аврамович

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

До 1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1729

Отец: Солодовников Аврам Емельянович

Мать: Солодовникова Марфа Андреевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Солодовников Григорий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Солодовникова Федора Степановна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Солодовникова Парасковья Степановна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Солодовников Степан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Путешествие
Около 1753
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Побег
Смерть
Неизвестно