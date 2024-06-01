Токарева (Солодовникова) Федора Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Солодовникова) Федора Степановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Солодовников Степан Аврамович

Мать: Солодовникова (Хохрулина) Ирина Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Бракосочетание
1762

Муж: Токарев Савелий Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Ярунина (Токарева) Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Токарев Савелий Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Жескоспинова (Токарева) Прасковья Савельевна

Отец ребёнка: Токарев Савелий Никитич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Смерть
Неизвестно

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