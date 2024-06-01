Токарева (Солодовникова) Федора Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Бракосочетание
1762
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Ярунина (Токарева) Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Токарев Савелий Никитич
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Жескоспинова (Токарева) Прасковья Савельевна
Отец ребёнка: Токарев Савелий Никитич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Смерть
Неизвестно