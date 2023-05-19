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Токарев Савелий Никитич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Токарев Никита Савельевич

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Евдокия Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Ж Прасковья Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Токарев Петр Савельевич

Мать ребёнка: Токарева Авдотья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Токарева Федора Савельевна

Мать ребёнка: Токарева Авдотья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Токарева Анна Савельевна

Мать ребёнка: Токарева Авдотья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токарева Авдотья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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