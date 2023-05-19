Токарев Савелий Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1748
Отец: Токарев Никита Савельевич
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Евдокия Савельевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Ж Прасковья Савельевна
Мать ребёнка: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Токарева Авдотья Тимофеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Токарева Федора Савельевна
Мать ребёнка: Токарева Авдотья Тимофеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Токарева Анна Савельевна
Мать ребёнка: Токарева Авдотья Тимофеевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно