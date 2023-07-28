Ерофеева (Токарева) Евдокия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрофеева (Токарева) Евдокия Савельевна

Ерофеева (Токарева) Евдокия Савельевна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Токарев Савелий Никитич

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Около 1785

Муж: Ерофеев Иван Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Ерофеев Карп Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев Иван Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Ерофеева Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Ерофеев Иван Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Ерофеев Иван Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев Иван Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Ерофеев Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Ерофеев Иван Ларионович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист
Смерть
Неизвестно