Ерофеева (Токарева) Евдокия Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1768
Отец: Токарев Савелий Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1785
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Ерофеев Иван Ларионович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Ерофеева Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Ерофеев Иван Ларионович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Ерофеев Иван Ларионович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Ерофеев Иван Ларионович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 44 лист
Смерть
Неизвестно