Солодовников Аврам Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Аврам Емельянович

Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

После 1757

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Солодовников Емельян

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Галицкого уезда паисиевого монастыря
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова (Казанцева) Марфа Андреевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Место жительства
1719
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Жил у посадского Ивана Маленкова ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Рождение ребёнка
1724

Сын: Солодовников Степан Аврамович

Мать ребёнка: Солодовникова (Казанцева) Марфа Андреевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Солодовников Егор Аврамович

Мать ребёнка: Солодовникова (Казанцева) Марфа Андреевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Солодовников Никифор Аврамович

Мать ребёнка: Солодовникова (Казанцева) Марфа Андреевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Работа или профессия
1747
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Мастер солодовенный
Смерть
После 1757
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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