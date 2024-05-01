Солодовников Аврам Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1675
Дата смертиПосле 1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Солодовников Емельян
Мать: не указана
Галицкого уезда паисиевого монастыря
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Место жительства
1719
Жил у посадского Ивана Маленкова ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Рождение ребёнка
1724
Сын: Солодовников Степан Аврамович
Мать ребёнка: Солодовникова (Казанцева) Марфа Андреевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Солодовников Егор Аврамович
Мать ребёнка: Солодовникова (Казанцева) Марфа Андреевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Солодовников Никифор Аврамович
Мать ребёнка: Солодовникова (Казанцева) Марфа Андреевна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Место жительства
С 1733
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 лист
Работа или профессия
1747
Мастер солодовенный
Смерть
После 1757