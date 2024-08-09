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Солодовников Семен Егорович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Солодовников Егор Аврамович

Мать: Солодовникова Федосья Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Маремьяна Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Солодовников Егор Семенович

Мать ребёнка: Солодовникова Маремьяна Емельяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Сысуева (Солодовникова) Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Солодовникова Маремьяна Емельяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1800

Сын: Солодовников Михей Семенович

Мать ребёнка: Солодовникова Маремьяна Емельяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42об
Смерть
1826
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 65об

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