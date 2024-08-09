Солодовников Семен Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Солодовников Егор Семенович
Мать ребёнка: Солодовникова Маремьяна Емельяновна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Сысуева (Солодовникова) Варвара Семеновна
Мать ребёнка: Солодовникова Маремьяна Емельяновна
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1800
Сын: Солодовников Михей Семенович
Мать ребёнка: Солодовникова Маремьяна Емельяновна
ГАСО, 24-25-330-42об
Смерть
1826
ГАСО, рев1834, 65об