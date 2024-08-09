Солодовникова Маремьяна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Солодовников Егор Семенович
Отец ребёнка: Солодовников Семен Егорович
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Сысуева (Солодовникова) Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Солодовников Семен Егорович
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1800
Сын: Солодовников Михей Семенович
Отец ребёнка: Солодовников Семен Егорович
ГАСО, 24-25-330-42об
Смерть
Неизвестно