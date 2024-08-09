Солодовникова Маремьяна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова Маремьяна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Семен Егорович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Солодовников Егор Семенович

Отец ребёнка: Солодовников Семен Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Сысуева (Солодовникова) Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Солодовников Семен Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-43л
Рождение ребёнка
1800

Сын: Солодовников Михей Семенович

Отец ребёнка: Солодовников Семен Егорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42об
Смерть
Неизвестно

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