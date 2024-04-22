Солодовников Михей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Михей Семенович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Солодовников Семен Егорович

Мать: Солодовникова Маремьяна Емельяновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-42об
Рождение ребёнка
1820

Сын: Солодовников Александр Михеевич

Мать ребёнка: Солодовникова Екатерина

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 66об
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Михеевна

Мать ребёнка: Солодовникова Екатерина

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 67л
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Татьяна Михеевна

Мать ребёнка: Солодовникова Екатерина

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 67л
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марья Михеевна

Мать ребёнка: Солодовникова Екатерина

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 67л
Рождение ребёнка
1829

Сын: Солодовников Иван Михеевич

Мать ребёнка: Солодовникова Екатерина

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 66об
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрона Михеевна

Мать ребёнка: Солодовникова Екатерина

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 67л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовникова Екатерина

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 66об
Смерть
Неизвестно
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