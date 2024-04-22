Солодовников Михей Семенович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
ГАСО, 24-25-330-42об
Рождение ребёнка
1820
Сын: Солодовников Александр Михеевич
Мать ребёнка: Солодовникова Екатерина
ГАСО, рев1834, 66об
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Михеевна
Мать ребёнка: Солодовникова Екатерина
ГАСО, рев1834, 67л
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Татьяна Михеевна
Мать ребёнка: Солодовникова Екатерина
ГАСО, рев1834, 67л
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марья Михеевна
Мать ребёнка: Солодовникова Екатерина
ГАСО, рев1834, 67л
Рождение ребёнка
1829
Сын: Солодовников Иван Михеевич
Мать ребёнка: Солодовникова Екатерина
ГАСО, рев1834, 66об
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрона Михеевна
Мать ребёнка: Солодовникова Екатерина
ГАСО, рев1834, 67л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодовникова Екатерина
ГАСО, рев1834, 66об
Смерть
Неизвестно