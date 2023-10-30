Солодовникова Федосья Филиповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751
Сын: Солодовников Аггей Егорович
Отец ребёнка: Солодовников Егор Аврамович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Солодовникова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Солодовников Егор Аврамович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Солодовникова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Солодовников Егор Аврамович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Солодовникова Ирина Егоровна
Отец ребёнка: Солодовников Егор Аврамович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Солодовников Семен Егорович
Отец ребёнка: Солодовников Егор Аврамович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Смерть
1789
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 лист