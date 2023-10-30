Солодовникова Федосья Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова Федосья Филиповна

Место рождения

Дрюково, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрюково, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Солодовников Аггей Егорович

Отец ребёнка: Солодовников Егор Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Солодовникова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Солодовников Егор Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Солодовникова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Солодовников Егор Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Солодовникова Ирина Егоровна

Отец ребёнка: Солодовников Егор Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Солодовников Семен Егорович

Отец ребёнка: Солодовников Егор Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99,
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Егор Аврамович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 71 оборот
Смерть
1789
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 78 лист
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