Шестопалова (Иванова) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.02.1900 ст.
Дата смерти10.05.1986
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1900 ст.
Отец: Иванов Иван Яковлевич
Мать: Иванова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
08.10.1925
Дочь: Крылова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Шестопалов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
21.02.1927
Дочь: Шестопалова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Шестопалов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
31.01.1932
Сын: Шестопалов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Шестопалов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
12.07.1937
Сын: Шестопалов Петр Михайлович
Отец ребёнка: Шестопалов Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.05.1986
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, атеросклероз коронарных сосудов