Шестопалова (Иванова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова (Иванова) Ксения Ивановна

Место рождения

Высоково, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

19.02.1900 ст.

Дата смерти

10.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1900 ст.

Отец: Иванов Иван Яковлевич

Мать: Иванова Марфа Васильевна

Высоково, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.10.1925

Дочь: Крылова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Шестопалов Михаил Степанович

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.02.1927

Дочь: Шестопалова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Шестопалов Михаил Степанович

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.01.1932

Сын: Шестопалов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шестопалов Михаил Степанович

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.07.1937

Сын: Шестопалов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Шестопалов Михаил Степанович

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестопалов Михаил Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.05.1986
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, атеросклероз коронарных сосудов
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