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Шестопалов Михаил Степанович

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Место рождения

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.11.1898 ст.

Дата смерти

04.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1898 ст.

Отец: Шестопалов Степан (Стефан) Вонифатьевич

Мать: Шестопалова Дарья Марковна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
02.11.1898 ст.
Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Церковь Фрола и Лавра села Савостьяново
Рождение ребёнка
08.10.1925

Дочь: Крылова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Шестопалова Ксения Ивановна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.02.1927

Дочь: Шестопалова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Шестопалова Ксения Ивановна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.01.1932

Сын: Шестопалов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Шестопалова Ксения Ивановна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.07.1937

Сын: Шестопалов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Шестопалова Ксения Ивановна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестопалова Ксения Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, колхозник
Место жительства
Неизвестно
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
04.03.1976
Елатьма, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: сердечно-сосудистая недостаточность, атеросклеротический кардиосклероз
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