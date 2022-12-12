Шестопалов Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения01.11.1898 ст.
Дата смерти04.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1898 ст.
Крещение
02.11.1898 ст.
Церковь Фрола и Лавра села Савостьяново
Рождение ребёнка
08.10.1925
Дочь: Крылова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Шестопалова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1927
Дочь: Шестопалова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Шестопалова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1932
Сын: Шестопалов Иван Михайлович
Мать ребёнка: Шестопалова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1937
Сын: Шестопалов Петр Михайлович
Мать ребёнка: Шестопалова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, колхозник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1976
Причина смерти: сердечно-сосудистая недостаточность, атеросклеротический кардиосклероз