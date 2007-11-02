Шестопалов Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестопалов Петр Михайлович

Шестопалов Петр Михайлович

Место рождения

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.07.1937

Дата смерти

02.11.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1937

Отец: Шестопалов Михаил Степанович

Мать: Шестопалова (Иванова) Ксения Ивановна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестопалова) Ирина Петровна

Мать ребёнка: Шестопалова Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестопалова Ольга Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Место работы: Проектный институт в Москве
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Касимовский индустриальный техникум | Уровень образования: Среднее-специальное
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.11.2007
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак желудка

Мы используем куки для улучшения работы сайта.