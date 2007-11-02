Шестопалов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.07.1937
Дата смерти02.11.2007
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестопалова) Ирина Петровна
Мать ребёнка: Шестопалова Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место работы: Проектный институт в Москве
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Касимовский индустриальный техникум | Уровень образования: Среднее-специальное
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.11.2007
Причина смерти: Рак желудка