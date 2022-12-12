Савостьяново
Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
829Савостьяново, с. каз. и вл.при ррч. Унже и Писури.83876292297Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
288. Савастьяново, село бывшее владельческое и государственное, при речке Писуре, дворов 83, жителей 773, церковь православная, школа, скипид. звд.
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Савостьяново«Елатомская» п.-т. контора77
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1110Савостьяновосело55°03'с.ш.41°41'в.д.N-37-036
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61608468101с Савостьяновосело