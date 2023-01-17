Иванова Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Марфа Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1900 ст.

Дочь: Шестопалова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Яковлевич

Высоково, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Петр Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Федор Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Высоково, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1963
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