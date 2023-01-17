Иванова Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1900 ст.
Дочь: Шестопалова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Петр Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сокова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1963