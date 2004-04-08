Шестопалов Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения31.01.1932
Дата смерти08.04.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1932
Образование
До 1950
Образовательное учреждение: Савостьяновская начальная школа | Уровень образования: Начальная школа 4 класса
Бракосочетание
28.11.1953
Работа или профессия
До 20.10.1955
Разнорабочий | Место работы: Даниловский лесопункт | Должность: Разнорабочий | Стаж 5 месяцев
Работа или профессия
С 20.11.1955 по 02.01.1963
Плотник | Место работы: Заготовительная контора Елатомского райпотребсоюза | Должность: Плотник | Сокращен в связи с окончанием заготовок и переработок из заготовительной конторы Елатомского РПС
Рождение ребёнка
29.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шестопалова Мария Ивановна
Работа или профессия
До 1955
Разноробочий | Место работы: Елатомский дом инвалидов | Должность: Разноробочий | Работал 4 года 8 месяцев
Рождение ребёнка
20.12.1958
Сын: Шестопалов Николай Иванович
Мать ребёнка: Шестопалова Мария Ивановна
Работа или профессия
С 04.04.1963 по 01.05.1963
Конюх | Место работы: Елатомская контора связи | Должность: Конюх | Принят временно на должность конюха. | | Сокращен в виду ликвидации Елатомской конторы связи
Работа или профессия
С 04.12.1963 по 02.06.1964
Конюх | Место работы: Елатомский дом инвалидов Отдел социального обеспечения Рязанской области | Должность: Конюх | Освобожден с должности конюха по собственному желанию
Работа или профессия
С 15.08.1964 по 02.10.1964
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Плотник | Место работы: Ремонтно-строительная контора Мурманского морского торгового порта | Должность: Плотник
Работа или профессия
С 15.01.1965 по 15.12.1967
Разнорабочий, тракторист, плотник, тракторист | Место работы: Елатомская машинно-милиораторная станция | Должность: Разнорабочий, тракторист, плотник, тракторист | Освобожден от работы по собственному... Показать все
Работа или профессия
С 25.12.1967 по 13.06.1968
Плотник | Место работы: Елатомский комбинат бытового обслуживания | Должность: Плотник
Работа или профессия
С 23.07.1968 по 02.09.1996
Плотник | Место работы: Елатомский комбинат коммунальных предприятий (Елатомское многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства) | Должность: Плотник
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.2004
Причина смерти: Рак желудка