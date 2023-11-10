Дыченков Аверьян Дементьев
Место рождения
Дата рождения22.10.1808
Дата смерти10.08.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.10.1808
Рождение
22.10.1808
Отец: Дементий Иванов
Мать: Елена Акимова
Бракосочетание
11.11.1824
Рождение ребёнка
?.08.1834
Дочь: Василиса Аверьянова
Мать ребёнка: Дыченкова Ефросинья Маркова
Рождение ребёнка
?.05.1837
Дочь: Марфа Аверьянова
Мать ребёнка: Дыченкова Ефросинья Маркова
Рождение ребёнка
?.06.1838
Мать ребёнка: Дыченкова Ефросинья Маркова
Рождение ребёнка
16.12.1839
Дочь: Ульяна Аверьянова
Мать ребёнка: Дыченкова Ефросинья Маркова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Дыченкова Ефросинья Маркова
Бракосочетание
18.08.1863
Жена: Матрена Никифорова
Рождение ребёнка
01.01.1865
Сын: Василий Аверьянов
Мать ребёнка: Матрена Никифорова
Рождение ребёнка
01.06.1867
Сын: Дыченков Митрофан Аверьянов
Мать ребёнка: Матрена Никифорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.1879
Причина смерти: от натуральной болезни