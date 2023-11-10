Дыченков Аверьян Дементьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыченков Аверьян Дементьев

Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.10.1808

Дата смерти

10.08.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.10.1808
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
22.10.1808

Отец: Дементий Иванов

Мать: Елена Акимова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1824

Жена: Дыченкова Ефросинья Маркова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.08.1834

Дочь: Василиса Аверьянова

Мать ребёнка: Дыченкова Ефросинья Маркова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.05.1837

Дочь: Марфа Аверьянова

Мать ребёнка: Дыченкова Ефросинья Маркова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.06.1838

Сын: Дыченков Петр Аверьянов

Мать ребёнка: Дыченкова Ефросинья Маркова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1839

Дочь: Ульяна Аверьянова

Мать ребёнка: Дыченкова Ефросинья Маркова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Дыченков Флор Аверьянов

Мать ребёнка: Дыченкова Ефросинья Маркова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.08.1863

Жена: Матрена Никифорова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1865

Сын: Василий Аверьянов

Мать ребёнка: Матрена Никифорова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1867

Сын: Дыченков Митрофан Аверьянов

Мать ребёнка: Матрена Никифорова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.08.1879
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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