Дыченков Митрофан Аверьянов
Место рождения
Дата рождения01.06.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1867
Отец: Дыченков Аверьян Дементьев
Мать: Матрена Никифорова
Крещение
04.06.1867
Бракосочетание
13.05.1885
Рождение ребёнка
26.10.1886
Сын: Дыченков Дмитрий Митрофанов
Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева
Рождение ребёнка
24.12.1887
Дочь: Анастасия Митрофанова
Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева
Рождение ребёнка
05.05.1890
Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева
Рождение ребёнка
05.07.1898
Сын: Дыченков Сергей Митрофанов
Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева
Рождение ребёнка
03.03.1901
Дочь: Евдокия Митрофанова
Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева
Рождение ребёнка
17.08.1903
Дочь: Наталья Митрофанова
Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Митрофанова
Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева
Рождение ребёнка
30.03.1907
Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Митрофанова
Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно