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Дыченков Митрофан Аверьянов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.06.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1867

Отец: Дыченков Аверьян Дементьев

Мать: Матрена Никифорова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
04.06.1867
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.05.1885

Жена: Дыченкова Олимпиада Тимофеева

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1886

Сын: Дыченков Дмитрий Митрофанов

Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1887

Дочь: Анастасия Митрофанова

Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1890

Сын: Дыченков Иван Митрофанов

Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1898

Сын: Дыченков Сергей Митрофанов

Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1901

Дочь: Евдокия Митрофанова

Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1903

Дочь: Наталья Митрофанова

Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Митрофанова

Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1907

Сын: Дыченков Иван Митрофанов

Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Митрофанова

Мать ребёнка: Дыченкова Олимпиада Тимофеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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