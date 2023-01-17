Матрена Никифорова
Место рожденияд. Закеевка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Закеевка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
18.08.1863
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
До 1863
Муж: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1865
Сын: Василий Аверьянов
Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев
Рождение ребёнка
01.06.1867
Сын: Дыченков Митрофан Аверьянов
Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно