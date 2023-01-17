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Матрена Никифорова

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Место рождения

д. Закеевка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Закеевка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
18.08.1863

Муж: Дыченков Аверьян Дементьев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
До 1863

Муж: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1865

Сын: Василий Аверьянов

Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1867

Сын: Дыченков Митрофан Аверьянов

Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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