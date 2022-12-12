Дыченкова Олимпиада Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыченкова Олимпиада Тимофеева

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Место рождения

д. Никитино, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Никитино, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
13.05.1885

Муж: Дыченков Митрофан Аверьянов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1886

Сын: Дыченков Дмитрий Митрофанов

Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1887

Дочь: Анастасия Митрофанова

Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.05.1890

Сын: Дыченков Иван Митрофанов

Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1898

Сын: Дыченков Сергей Митрофанов

Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1901

Дочь: Евдокия Митрофанова

Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1903

Дочь: Наталья Митрофанова

Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Митрофанова

Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.03.1907

Сын: Дыченков Иван Митрофанов

Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина Митрофанова

Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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