Дыченкова Олимпиада Тимофеева
Место рожденияд. Никитино, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Никитино, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
13.05.1885
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1886
Сын: Дыченков Дмитрий Митрофанов
Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов
Рождение ребёнка
24.12.1887
Дочь: Анастасия Митрофанова
Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов
Рождение ребёнка
05.05.1890
Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов
Рождение ребёнка
05.07.1898
Сын: Дыченков Сергей Митрофанов
Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов
Рождение ребёнка
03.03.1901
Дочь: Евдокия Митрофанова
Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов
Рождение ребёнка
17.08.1903
Дочь: Наталья Митрофанова
Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Митрофанова
Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов
Рождение ребёнка
30.03.1907
Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина Митрофанова
Отец ребёнка: Дыченков Митрофан Аверьянов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно