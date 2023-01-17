(Дыченкова) Анастасия Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дыченкова) Анастасия Митрофанова

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

24.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1887

Отец: Дыченков Митрофан Аверьянов

Мать: Дыченкова Олимпиада Тимофеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
24.12.1887
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.05.1906

Муж: Федот Стефанов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1909

Дочь: Анна Федотова

Отец ребёнка: Федот Стефанов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1912

Сын: Трофим Федотов

Отец ребёнка: Федот Стефанов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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