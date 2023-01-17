(Дыченкова) Анастасия Митрофанова
Место рождения
Дата рождения24.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1887
Крещение
24.12.1887
Бракосочетание
22.05.1906
Муж: Федот Стефанов
Рождение ребёнка
09.02.1909
Дочь: Анна Федотова
Отец ребёнка: Федот Стефанов
Рождение ребёнка
15.04.1912
Сын: Трофим Федотов
Отец ребёнка: Федот Стефанов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно