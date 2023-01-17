Федот Стефанов
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1906
Жена: Анастасия Митрофанова
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1909
Дочь: Анна Федотова
Мать ребёнка: Анастасия Митрофанова
Рождение ребёнка
15.04.1912
Сын: Трофим Федотов
Мать ребёнка: Анастасия Митрофанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно