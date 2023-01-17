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Федот Стефанов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.05.1906

Жена: Анастасия Митрофанова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1909

Дочь: Анна Федотова

Мать ребёнка: Анастасия Митрофанова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1912

Сын: Трофим Федотов

Мать ребёнка: Анастасия Митрофанова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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