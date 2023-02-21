Елена Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Денис Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Иванов

Харинка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1808

Сын: Дыченков Аверьян Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Иванов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
До 1808

Муж: Дементий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно