Елена Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Денис Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Иванов
Харинка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.10.1808
Сын: Дыченков Аверьян Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Иванов
Бракосочетание
До 1808
Муж: Дементий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно