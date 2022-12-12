Дыченков Флор Аверьянов
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти30.01.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
01.11.1864
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
по жениху: д. Самолюбовка кр. Парфений Захаров и Ананий Мокиев по невесте: д. Новоселье кр. Леонтий Петров и Евдоким Никаноров
Рождение ребёнка
23.07.1869
Дочь: Прасковья Флорова
Мать ребёнка: Дыченкова Агриппина Ананьева
Рождение ребёнка
20.03.1872
Дочь: Матрена Флорова
Мать ребёнка: Дыченкова Агриппина Ананьева
Рождение ребёнка
21.10.1874
Дочь: Анна Флорова
Мать ребёнка: Дыченкова Агриппина Ананьева
Рождение ребёнка
21.10.1874
Сын: Дыченков Александр Флоров
Мать ребёнка: Дыченкова Агриппина Ананьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.01.1908
Причина смерти: от натуральной болезни