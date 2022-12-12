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Дыченков Флор Аверьянов

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

30.01.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Дыченков Аверьян Дементьев

Мать: Дыченкова Ефросинья Маркова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1864

Жена: Дыченкова Агриппина Ананьева

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
по жениху: д. Самолюбовка кр. Парфений Захаров и Ананий Мокиев по невесте: д. Новоселье кр. Леонтий Петров и Евдоким Никаноров
Рождение ребёнка
23.07.1869

Дочь: Прасковья Флорова

Мать ребёнка: Дыченкова Агриппина Ананьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1872

Дочь: Матрена Флорова

Мать ребёнка: Дыченкова Агриппина Ананьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1874

Дочь: Анна Флорова

Мать ребёнка: Дыченкова Агриппина Ананьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1874

Сын: Дыченков Александр Флоров

Мать ребёнка: Дыченкова Агриппина Ананьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
30.01.1908
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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