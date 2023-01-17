Дыченкова (?) Ефросинья Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыченкова (?) Ефросинья Маркова

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Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1807

Дата смерти

01.02.1863

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
11.11.1824

Муж: Дыченков Аверьян Дементьев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.08.1834

Дочь: Василиса Аверьянова

Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.05.1837

Дочь: Марфа Аверьянова

Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.06.1838

Сын: Дыченков Петр Аверьянов

Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.12.1839

Дочь: Ульяна Аверьянова

Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Дыченков Флор Аверьянов

Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.02.1863
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной болезни
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