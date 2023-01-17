Дыченкова (?) Ефросинья Маркова
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти01.02.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1824
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.08.1834
Дочь: Василиса Аверьянова
Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев
Рождение ребёнка
?.05.1837
Дочь: Марфа Аверьянова
Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев
Рождение ребёнка
?.06.1838
Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев
Рождение ребёнка
16.12.1839
Дочь: Ульяна Аверьянова
Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Дыченков Аверьян Дементьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1863
Причина смерти: от натуральной болезни