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Прасковья Моисеева

Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Моисей Николаев

Мать: Мария Васильева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1836

Муж: Дмитрий Ивлеев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1840

Дочь: Капитолина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Ивлеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1843

Сын: Кондрат Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Ивлеев

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Иванишин Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Ивлеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Евгений Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Ивлеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1855

Сын: Лев Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Ивлеев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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