Прасковья Моисеева
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Моисей Николаев
Мать: Мария Васильева
Бракосочетание
08.11.1836
Муж: Дмитрий Ивлеев
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1840
Дочь: Капитолина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Ивлеев
Рождение ребёнка
10.03.1843
Сын: Кондрат Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Ивлеев
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Дмитрий Ивлеев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Евгений Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Ивлеев
Рождение ребёнка
20.02.1855
Сын: Лев Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Ивлеев
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно