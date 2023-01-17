Дмитрий Ивлеев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1836
Жена: Прасковья Моисеева
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.10.1840
Дочь: Капитолина Дмитриева
Мать ребёнка: Прасковья Моисеева
Рождение ребёнка
10.03.1843
Сын: Кондрат Дмитриев
Мать ребёнка: Прасковья Моисеева
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Прасковья Моисеева
Место жительства
1848
переведены в № 16 д. Самолюбовка из № 4 д. Кубарки
Рождение ребёнка
1850
Сын: Евгений Дмитриев
Мать ребёнка: Прасковья Моисеева
Рождение ребёнка
20.02.1855
Сын: Лев Дмитриев
Мать ребёнка: Прасковья Моисеева
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно