Кондрат Дмитриев
Место рожденияд. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения10.03.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1843
Отец: Дмитрий Ивлеев
Мать: Прасковья Моисеева
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
14.03.1843
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно