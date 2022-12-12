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Кондрат Дмитриев

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Место рождения

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

10.03.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1843

Отец: Дмитрий Ивлеев

Мать: Прасковья Моисеева

д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
14.03.1843
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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