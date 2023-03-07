Капитолина Дмитриева
Место рождения
Дата рождения23.10.1840
Дата смерти02.02.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1840
Отец: Дмитрий Ивлеев
Мать: Прасковья Моисеева
Крещение
27.10.1840
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.02.1852
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: оспа