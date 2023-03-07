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Капитолина Дмитриева

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.10.1840

Дата смерти

02.02.1852

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1840

Отец: Дмитрий Ивлеев

Мать: Прасковья Моисеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
27.10.1840
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.02.1852
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: оспа
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