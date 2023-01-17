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Лев Дмитриев

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Место рождения

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.02.1855

Дата смерти

15.07.1855

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1855

Отец: Дмитрий Ивлеев

Мать: Прасковья Моисеева

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
27.02.1855
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.07.1855
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: от натуральной болезни
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