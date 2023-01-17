Лев Дмитриев
Место рождения
Дата рождения20.02.1855
Дата смерти15.07.1855
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1855
Отец: Дмитрий Ивлеев
Мать: Прасковья Моисеева
Крещение
27.02.1855
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.07.1855
д. Новоселье, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Причина смерти: от натуральной болезни