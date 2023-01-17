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Иванишин Яков Дмитриев

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Дмитрий Ивлеев

Мать: Прасковья Моисеева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1848
переведены в № 16 д. Самолюбовка из № 4 д. Кубарки
Бракосочетание
31.10.1866

Жена: Александра Исаева

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1869

Сын: Иванишин Ефим Яковлев

Мать ребёнка: Александра Исаева

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1871

Сын: Иванишин Афанасий Яковлев

Мать ребёнка: Александра Исаева

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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