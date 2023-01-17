Иванишин Яков Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Дмитрий Ивлеев
Мать: Прасковья Моисеева
Место жительства
1848
переведены в № 16 д. Самолюбовка из № 4 д. Кубарки
Бракосочетание
31.10.1866
Жена: Александра Исаева
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1869
Мать ребёнка: Александра Исаева
Рождение ребёнка
01.06.1871
Сын: Иванишин Афанасий Яковлев
Мать ребёнка: Александра Исаева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно