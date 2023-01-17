Александра Исаева
Место рожденияд. Круглое, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Круглое, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
31.10.1866
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1869
Отец ребёнка: Иванишин Яков Дмитриев
Рождение ребёнка
01.06.1871
Сын: Иванишин Афанасий Яковлев
Отец ребёнка: Иванишин Яков Дмитриев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно