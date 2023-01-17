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Александра Исаева

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Место рождения

д. Круглое, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Круглое, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
31.10.1866

Муж: Иванишин Яков Дмитриев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1869

Сын: Иванишин Ефим Яковлев

Отец ребёнка: Иванишин Яков Дмитриев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1871

Сын: Иванишин Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Иванишин Яков Дмитриев

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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