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Мария Васильева

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Место рождения

с-цо Путятино, Стригинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

с-цо Путятино, Стригинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
03.11.1807

Муж: Моисей Николаев

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ксения Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Николаев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Прасковья Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Николаев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мария Моисеева

Отец ребёнка: Моисей Николаев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Евстигней Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Николаев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Евгений Моисеев

Отец ребёнка: Моисей Николаев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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