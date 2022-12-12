Мария Васильева
Место рожденияс-цо Путятино, Стригинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
с-цо Путятино, Стригинская волость, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
03.11.1807
Муж: Моисей Николаев
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ксения Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Николаев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Прасковья Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Николаев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мария Моисеева
Отец ребёнка: Моисей Николаев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Евстигней Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Николаев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Евгений Моисеев
Отец ребёнка: Моисей Николаев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно