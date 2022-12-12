Евстигней Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигней Моисеев

Евстигней Моисеев

avatar

Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Моисей Николаев

Мать: Мария Васильева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1844

Жена: Прасковья Никонова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федосья Евстигнеева

Мать ребёнка: Прасковья Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1852

Дочь: Зайцева Агриппина Евстигнеева

Мать ребёнка: Прасковья Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Петр Евстигнеев

Мать ребёнка: Прасковья Никонова

Рождение ребёнка
15.01.1855

Сын: Петр Евстигнеев

Мать ребёнка: Прасковья Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1857

Дочь: Евдокия Евстигнеева

Мать ребёнка: Прасковья Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1859

Сын: Сидор Евстигнеев

Мать ребёнка: Прасковья Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1862

Сын: Александр Евстигнеев

Мать ребёнка: Прасковья Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1864

Дочь: Наталья Евстигнеева

Мать ребёнка: Прасковья Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1866

Сын: Фома Евстигнеев

Мать ребёнка: Прасковья Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1870

Дочь: Лукерья Евстигнеева

Мать ребёнка: Прасковья Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Евстигнеева

Мать ребёнка: Прасковья Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close