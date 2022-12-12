Евстигней Моисеев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Моисей Николаев
Мать: Мария Васильева
Бракосочетание
05.11.1844
Жена: Прасковья Никонова
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федосья Евстигнеева
Мать ребёнка: Прасковья Никонова
Рождение ребёнка
18.08.1852
Дочь: Зайцева Агриппина Евстигнеева
Мать ребёнка: Прасковья Никонова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Петр Евстигнеев
Мать ребёнка: Прасковья Никонова
Рождение ребёнка
15.01.1855
Сын: Петр Евстигнеев
Мать ребёнка: Прасковья Никонова
Рождение ребёнка
09.08.1857
Дочь: Евдокия Евстигнеева
Мать ребёнка: Прасковья Никонова
Рождение ребёнка
12.05.1859
Сын: Сидор Евстигнеев
Мать ребёнка: Прасковья Никонова
Рождение ребёнка
07.06.1862
Сын: Александр Евстигнеев
Мать ребёнка: Прасковья Никонова
Рождение ребёнка
21.08.1864
Дочь: Наталья Евстигнеева
Мать ребёнка: Прасковья Никонова
Рождение ребёнка
04.10.1866
Сын: Фома Евстигнеев
Мать ребёнка: Прасковья Никонова
Рождение ребёнка
06.05.1870
Дочь: Лукерья Евстигнеева
Мать ребёнка: Прасковья Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Евстигнеева
Мать ребёнка: Прасковья Никонова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно