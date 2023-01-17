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Сидор Евстигнеев

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.05.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1859

Отец: Евстигней Моисеев

Мать: Прасковья Никонова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
14.05.1859
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1878

Жена: Александра Иванова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.10.1879

Дочь: Екатерина Сидорова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1881

Дочь: Евдокия Сидорова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1883

Дочь: Анисья Сидорова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1886

Дочь: Елена Сидорова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Георгий Сидоров

Мать ребёнка: Александра Иванова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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