Сидор Евстигнеев
Место рождения
Дата рождения12.05.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1859
Отец: Евстигней Моисеев
Мать: Прасковья Никонова
Крещение
14.05.1859
Бракосочетание
30.01.1878
Жена: Александра Иванова
Рождение ребёнка
?.10.1879
Дочь: Екатерина Сидорова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
04.08.1881
Дочь: Евдокия Сидорова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
19.12.1883
Дочь: Анисья Сидорова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
01.06.1886
Дочь: Елена Сидорова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Рождение ребёнка
22.04.1888
Сын: Георгий Сидоров
Мать ребёнка: Александра Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно