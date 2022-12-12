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Александра Иванова

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Место рождения

д. Ольшанка Ковалевская волость

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ольшанка Ковалевская волость
Бракосочетание
30.01.1878

Муж: Сидор Евстигнеев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.10.1879

Дочь: Екатерина Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Евстигнеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1881

Дочь: Евдокия Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Евстигнеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1883

Дочь: Анисья Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Евстигнеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1886

Дочь: Елена Сидорова

Отец ребёнка: Сидор Евстигнеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Георгий Сидоров

Отец ребёнка: Сидор Евстигнеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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