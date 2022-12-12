Александра Иванова
Место рожденияд. Ольшанка Ковалевская волость
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ольшанка Ковалевская волость
Бракосочетание
30.01.1878
Муж: Сидор Евстигнеев
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.10.1879
Дочь: Екатерина Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Евстигнеев
Рождение ребёнка
04.08.1881
Дочь: Евдокия Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Евстигнеев
Рождение ребёнка
19.12.1883
Дочь: Анисья Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Евстигнеев
Рождение ребёнка
01.06.1886
Дочь: Елена Сидорова
Отец ребёнка: Сидор Евстигнеев
Рождение ребёнка
22.04.1888
Сын: Георгий Сидоров
Отец ребёнка: Сидор Евстигнеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно