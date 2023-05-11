Прасковья Никонова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1844
Муж: Евстигней Моисеев
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федосья Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Моисеев
Рождение ребёнка
18.08.1852
Дочь: Зайцева Агриппина Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Моисеев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Петр Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Моисеев
Рождение ребёнка
15.01.1855
Сын: Петр Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Моисеев
Рождение ребёнка
09.08.1857
Дочь: Евдокия Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Моисеев
Рождение ребёнка
12.05.1859
Сын: Сидор Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Моисеев
Рождение ребёнка
07.06.1862
Сын: Александр Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Моисеев
Рождение ребёнка
21.08.1864
Дочь: Наталья Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Моисеев
Рождение ребёнка
04.10.1866
Сын: Фома Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Моисеев
Рождение ребёнка
06.05.1870
Дочь: Лукерья Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Моисеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Моисеев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно