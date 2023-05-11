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Прасковья Никонова

Место рождения

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
05.11.1844

Муж: Евстигней Моисеев

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федосья Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Моисеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.08.1852

Дочь: Зайцева Агриппина Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Моисеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Петр Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Моисеев

Рождение ребёнка
15.01.1855

Сын: Петр Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Моисеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1857

Дочь: Евдокия Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Моисеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1859

Сын: Сидор Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Моисеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1862

Сын: Александр Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Моисеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1864

Дочь: Наталья Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Моисеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1866

Сын: Фома Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Моисеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1870

Дочь: Лукерья Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Моисеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Моисеев

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Красноселье, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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