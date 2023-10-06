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Кургак Иван Тихонович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.09.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1829

Отец: Кургак Тихон Федорович

Мать: Кургак Стефанида Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.05.1877

Жена: Кургак Ксения Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1878

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1880

Дочь: Косенко Христина Ивановна

Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1882

Сын: Кургак Порфирий Иванович

Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1883

Дочь: Кургак Марина Ивановна

Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1885

Сын: Кургак Тарасий Иванович

Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1887

Сын: Кургак Лука Иванович

Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1890

Сын: Кургак Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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