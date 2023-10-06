Кургак Иван Тихонович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.09.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1829
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.05.1877
Жена: Кургак Ксения Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1878
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.03.1880
Дочь: Косенко Христина Ивановна
Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.02.1882
Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1883
Дочь: Кургак Марина Ивановна
Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.02.1885
Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1887
Сын: Кургак Лука Иванович
Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.02.1890
Мать ребёнка: Кургак Ксения Антоновна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно