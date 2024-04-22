Кургак (Бородавка) Стефанида Кирилловна
Место рождения
Дата рождения11.11.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1804
Бракосочетание
17.01.1826
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1827
Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович
Рождение ребёнка
02.09.1829
Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович
Рождение ребёнка
30.05.1835
Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович
Рождение ребёнка
14.06.1839
Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович
Рождение ребёнка
02.03.1842
Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович
Рождение ребёнка
07.10.1844
Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович
Рождение ребёнка
25.04.1848
Дочь: Кургак Мавра Тихоновна
Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно