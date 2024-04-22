Кургак (Бородавка) Стефанида Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургак (Бородавка) Стефанида Кирилловна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

11.11.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1804

Отец: Бородавка Кирилл Сидорович

Мать: Бородавка Агафия Григорьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
17.01.1826

Муж: Кургак Тихон Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.01.1827

Сын: Кургак Тимофей Тихонович

Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1829

Сын: Кургак Иван Тихонович

Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.05.1835

Сын: Кургак Иван Тихонович

Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.06.1839

Сын: Кургак Елисей Тихонович

Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.03.1842

Сын: Кургак Федот Тихонович

Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.10.1844

Сын: Кургак Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.04.1848

Дочь: Кургак Мавра Тихоновна

Отец ребёнка: Кургак Тихон Федорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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